単身赴任の夫「忙しくて帰れない」ところが、ビデオ通話に＜女性のコート＞が映っていて…転勤トラブル
夫の仕事の都合で、この春から単身赴任をする家庭もいるのではないでしょうか。仕事の都合とはいえ、離れて暮らす決断は家族にとって大きな事件です。そして単身赴任は、夫婦の関係を試す出来事になることもあるようです。
エピソード1：「ビデオ通話はムリ」会えない時間が生む疑心暗鬼
30代のAさん夫婦は、娘が小学校に上がったことをきっかけに、都内に家を購入しました。その直後に、夫の転勤が決まります。Aさんは信頼して、夫を送り出しました。最初は頻繁に帰宅し、ビデオ通話も欠かさなかったのですが……。
次第に夫は「忙しい」を理由に帰宅が減り、連絡も途絶えがちに。Aさんは、「もしかして浮気……？」と疑心暗鬼になっていました。実家に娘を預けて、Aさんだけで夫の家に行こうと思っていましたが、夫は家の合鍵を渡してくれませんでした。
ある日、ビデオ通話をしていると画面越しに夫の部屋にあるはずのないものが映っていたのです……。
エピソード2：「家族一緒に転勤を！」夫のウソが招いた亀裂
マオ（仮名）さんは、夫のコウタ（仮名）さんと結婚して10年。小学生の娘と幼稚園児の息子を育てながら、家族4人で暮らしています。転勤族である夫にこれまで家族で帯同してきましたが、子どもが生まれてからは転勤の話はありませんでした。ところが突然、遠方への異動を告げられます。
子どもたちの学校や幼稚園のことを考えると、マオさんは引っ越したくはありません。コウタさんは「家族は一緒にいるべきという会社の方針だ」と説明し、単身赴任はできないと言い張りました。しかし後日、同僚が単身赴任中であることが判明。問いただすと、コウタさんの口からは衝撃の事実が……。
結局コウタさんは単身赴任をすることに。半年後、単身赴任先でのオンライン電話中に女性の影が！ 確認すると、なんと義母が夫の家事を手伝っていたのです。自立して生活していると思っていた夫の姿は幻想でした。
エピソード3：「お金がない、もう限界！」夫の単身赴任がキッカケで同居
ジュンコ（仮名）さんは、5歳の子どもがいるワーママです。夫、リョウタ（仮名）さんの単身赴任をきっかけに義実家で同居をはじめました。家と土地はもらったものの、リフォーム費用を出し、生活費の8割を負担しての生活はギリギリでした。しかし義両親は、「もう少しお金をもらえない？」と迫ってきます。単身赴任のリョウタさんの生活費や、貯金を考えると、節約生活を続けるしかありませんでした。
ある日、義妹が家を建てるにあたって、義父が退職金の半分を渡したと知り、ジュンコさんは愕然とします。夫に訴えても、「俺は家をもらったのだから、妹にお金を渡しても不公平ではない」と取り合ってくれませんでした。
ジュンコさん夫婦ばかりに負担を強いる義両親にもうんざりし、家を出る決意をしました。「もう帰ってくるな！」と言ってきたにもかかわらず、義両親から連絡がきます。夫はなにを言っても義父の言いなりです。問題はお金だけではなく、夫の姿勢そのものでした。
単身赴任で試される夫婦の仲
単身赴任は避けられない事情で起こることもあります。それでも大切なのは、距離を理由に心まで離さないことではないでしょうか。支え合う覚悟と対話がなければ、物理的な距離以上に、夫婦の溝は深まってしまうのかもしれません。
編集・あいぼん
エピソード1：「ビデオ通話はムリ」会えない時間が生む疑心暗鬼
30代のAさん夫婦は、娘が小学校に上がったことをきっかけに、都内に家を購入しました。その直後に、夫の転勤が決まります。Aさんは信頼して、夫を送り出しました。最初は頻繁に帰宅し、ビデオ通話も欠かさなかったのですが……。
次第に夫は「忙しい」を理由に帰宅が減り、連絡も途絶えがちに。Aさんは、「もしかして浮気……？」と疑心暗鬼になっていました。実家に娘を預けて、Aさんだけで夫の家に行こうと思っていましたが、夫は家の合鍵を渡してくれませんでした。
ある日、ビデオ通話をしていると画面越しに夫の部屋にあるはずのないものが映っていたのです……。
エピソード2：「家族一緒に転勤を！」夫のウソが招いた亀裂
マオ（仮名）さんは、夫のコウタ（仮名）さんと結婚して10年。小学生の娘と幼稚園児の息子を育てながら、家族4人で暮らしています。転勤族である夫にこれまで家族で帯同してきましたが、子どもが生まれてからは転勤の話はありませんでした。ところが突然、遠方への異動を告げられます。
子どもたちの学校や幼稚園のことを考えると、マオさんは引っ越したくはありません。コウタさんは「家族は一緒にいるべきという会社の方針だ」と説明し、単身赴任はできないと言い張りました。しかし後日、同僚が単身赴任中であることが判明。問いただすと、コウタさんの口からは衝撃の事実が……。
結局コウタさんは単身赴任をすることに。半年後、単身赴任先でのオンライン電話中に女性の影が！ 確認すると、なんと義母が夫の家事を手伝っていたのです。自立して生活していると思っていた夫の姿は幻想でした。
エピソード3：「お金がない、もう限界！」夫の単身赴任がキッカケで同居
ジュンコ（仮名）さんは、5歳の子どもがいるワーママです。夫、リョウタ（仮名）さんの単身赴任をきっかけに義実家で同居をはじめました。家と土地はもらったものの、リフォーム費用を出し、生活費の8割を負担しての生活はギリギリでした。しかし義両親は、「もう少しお金をもらえない？」と迫ってきます。単身赴任のリョウタさんの生活費や、貯金を考えると、節約生活を続けるしかありませんでした。
ある日、義妹が家を建てるにあたって、義父が退職金の半分を渡したと知り、ジュンコさんは愕然とします。夫に訴えても、「俺は家をもらったのだから、妹にお金を渡しても不公平ではない」と取り合ってくれませんでした。
ジュンコさん夫婦ばかりに負担を強いる義両親にもうんざりし、家を出る決意をしました。「もう帰ってくるな！」と言ってきたにもかかわらず、義両親から連絡がきます。夫はなにを言っても義父の言いなりです。問題はお金だけではなく、夫の姿勢そのものでした。
単身赴任で試される夫婦の仲
単身赴任は避けられない事情で起こることもあります。それでも大切なのは、距離を理由に心まで離さないことではないでしょうか。支え合う覚悟と対話がなければ、物理的な距離以上に、夫婦の溝は深まってしまうのかもしれません。
編集・あいぼん