◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。1点ビハインドの7回、ベネズエラ打線がイタリア2番手のロレンゼンに襲いかかる。2死一塁からチョウリオの中前打で一、三塁とすると、1番・アクーニャが遊撃内野安打を