転勤や就職などで引っ越しを控えている人は多いと思います。引っ越しの際、食器を段ボールにうまく詰めるコツについて、サカイ引越センターの公式TikTokアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…知らなかった」これが「食器」を段ボールに詰める簡単テクです！公式アカウントが公開した動画では、スタッフが、「お椀とコップは互い違いに入れた方が隙間ができず、縁が割れにくいです」と説明。また、「平皿は横よ