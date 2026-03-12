元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻の美保さんが11日までにオフィシャルブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの習い事について明かした。 美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。 ８日、「暮らしやすいですか？