マクドナルドの公式Xは3月10日に投稿を更新。「マックフライポテト」の期間限定価格を特定の名字の人に呼び掛けました。

「全国約180万人の佐藤さ〜ん！」マクドナルドの呼びかけにさまざまな声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • マクドナルドが3月10日に、公式Xで「佐藤さん」に向けてポストした
  • 「佐藤の日」に、ポテトM・Lが期間限定で250円になっていることを呼びかけ
  • この投稿に「佐藤の人は250円なのかと思った」などさまざまな声があがった
