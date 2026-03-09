信じて乗っかった溝口氏高市早苗首相（65）の名前入り暗号資産『SANAE TOKEN（サナエトークン）』をめぐり、連続起業家で１分間格闘技「ブレイキングダウン」で知られる溝口勇児氏（41）が大炎上している。サナエトークンの発行が始まったのは２月25日。溝口氏や堀江貴文氏（53）、“青汁王子“こと三崎優太氏（36）らが出演するユーチューブ番組『REAL VALUE』の中で取り上げられ大きな話題となり、同トークンの価格は急騰した。