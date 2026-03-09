「子供が成人したら離婚する」。そんな“熟年離婚計画”を密かに進める妻が増えているという。育児に非協力、酒癖の悪さ、モラハラ、生活費の締めつけ……。長年の不満を押し殺してきた妻たちは、子供の独立や老後を見据え、数年前から着々と準備を進めているケースも少なくない。当人たちの証言から、密かに進む妻たちの“熟年離婚計画”の実態に迫った。◆夫に対する不満を押し殺しながら生きてきた「子供が巣立ってから何十年も