3月6日、ニュース番組『わたしとニュース』にハーバード大学 医学部准教授の内田舞氏が出演。その際、番組に寄せられた視聴者コメントに対し、苦言を呈する場面があった。【映像】「だったら結婚するなよ」に内田舞氏が笑顔で返答する瞬間この日は高市総理が進める「旧姓の単記」案や「選択的夫婦別姓」について取り上げ、内田氏は選択的夫婦別姓の必要性などをコメントしていた。また、夫婦が別姓になることで「子どもの姓