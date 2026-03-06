円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの楽曲を手掛けるアーティストたちによるライブツアー『ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026』を開催する。＞＞＞出演アーティストをチェック！（写真6点）本公演はウルトラマンシリーズ60周年を記念したライブツアーとなります。『ウルトラマン X』『ウルトラマンオーブ』などの主題歌を歌うヴォーカルユニットvoyager、『ウルトラマントリガー』のオープニング主題歌を歌う佐久間貴生、そ