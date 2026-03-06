【ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026】福岡、大阪、神奈川で開催決定！

円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの楽曲を手掛けるアーティストたちによるライブツアー『ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026』を開催する。

本公演はウルトラマンシリーズ60周年を記念したライブツアーとなります。『ウルトラマン X』『ウルトラマンオーブ』などの主題歌を歌うヴォーカルユニットvoyager、『ウルトラマントリガー』のオープニング主題歌を歌う佐久間貴生、そして『ウルトラマンオメガ』の主題歌を歌うASHといった、ウルトラヒーローを歌で彩るアーティストが集結。3組のエネルギッシュなパフォーマンスで、ウルトラマンの世界観を身体で感じる、60周年にふさわしい没入感の高いライブをお届けする。

また本公演はステージ演出と連動して光る「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」対応となっている。

2026年6月3日（水）のZepp Fukuoka（福岡県）での公演を皮切りに、2026年6月6日（土）にはサンケイホールブリーゼ（大阪府）、2026年6月10日（水）にはKT Zepp Yokohama（神奈川県）にて開催を予定している。

ライブで60周年をお祝いしよう。

（C）円谷プロ