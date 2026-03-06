【ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026】福岡、大阪、神奈川で開催決定！
円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの楽曲を手掛けるアーティストたちによるライブツアー『ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026』を開催する。
＞＞＞出演アーティストをチェック！（写真6点）
本公演はウルトラマンシリーズ60周年を記念したライブツアーとなります。『ウルトラマン X』『ウルトラマンオーブ』などの主題歌を歌うヴォーカルユニットvoyager、『ウルトラマントリガー』のオープニング主題歌を歌う佐久間貴生、そして『ウルトラマンオメガ』の主題歌を歌うASHといった、ウルトラヒーローを歌で彩るアーティストが集結。3組のエネルギッシュなパフォーマンスで、ウルトラマンの世界観を身体で感じる、60周年にふさわしい没入感の高いライブをお届けする。
また本公演はステージ演出と連動して光る「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」対応となっている。
2026年6月3日（水）のZepp Fukuoka（福岡県）での公演を皮切りに、2026年6月6日（土）にはサンケイホールブリーゼ（大阪府）、2026年6月10日（水）にはKT Zepp Yokohama（神奈川県）にて開催を予定している。
ライブで60周年をお祝いしよう。
（C）円谷プロ
＞＞＞出演アーティストをチェック！（写真6点）
本公演はウルトラマンシリーズ60周年を記念したライブツアーとなります。『ウルトラマン X』『ウルトラマンオーブ』などの主題歌を歌うヴォーカルユニットvoyager、『ウルトラマントリガー』のオープニング主題歌を歌う佐久間貴生、そして『ウルトラマンオメガ』の主題歌を歌うASHといった、ウルトラヒーローを歌で彩るアーティストが集結。3組のエネルギッシュなパフォーマンスで、ウルトラマンの世界観を身体で感じる、60周年にふさわしい没入感の高いライブをお届けする。
2026年6月3日（水）のZepp Fukuoka（福岡県）での公演を皮切りに、2026年6月6日（土）にはサンケイホールブリーゼ（大阪府）、2026年6月10日（水）にはKT Zepp Yokohama（神奈川県）にて開催を予定している。
ライブで60周年をお祝いしよう。
（C）円谷プロ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優