急激に伸長するリカバリーウェア市場。VENEXなどの老舗のほか、ワークマンやAOKIが独自ブランドを発売、ニトリ、ローソンも参入するなど、多様な展開を見せている。この流れを牽引しているのが、疲労回復パジャマBAKUNEを販売するTENTIALだ。上下セットで2万5000円以上と、決して安い商品ではない。にもかかわらず、2022年の販売開始以降、累計150万セット以上（2025年8月末時点／トップス・ボトムスで1セット・累計販売数300万枚