業務中のケガを「自己責任」と見捨てる会社で、マジメに働く気になるはずもない。投稿を寄せた静岡県の50代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、ある機器の動作不良を直すための現場作業で、社長のずさんすぎる対応を目の当たりにした。はじまりは、男性が必要な道具を確認したところ、社長が「自分で用意する」と請け合ったことだった。（文：長田コウ）「必要な道具が全く揃えられていない状態」からのケガ「作業内容を把握して