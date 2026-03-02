フィリップモリスジャパン合同会社が、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」から、ブランド初となるカプセル搭載製品「センティア パープル カプセル」を発売。2026年3月2日より全国のIQOSストアなどで順次販売を開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■カプセルを潰すと「味わいが変化」ブルーベリー×爽快メンソールこれまで17銘柄を展開