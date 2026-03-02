「味わいが変わる」SENTIA登場　ブランド初のカプセル搭載「センティア パープル カプセル」発売

フィリップモリスジャパン合同会社が、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」から、ブランド初となるカプセル搭載製品「センティア パープル カプセル」を発売。2026年3月2日より全国のIQOSストアなどで順次販売を開始しました。

■ カプセルを潰すと「味わいが変化」 ブルーベリー×爽快メンソール

これまで17銘柄を展開してきたSENTIAブランドに、待望の「カプセル入りメンソール」が仲間入り。今回発売される「センティア パープル カプセル」は、その名の通りフィルター部分にカプセルを搭載した製品です。

そのまま吸えば通常のメンソール、途中でカプセルを潰せば口の中にブルーベリーの香りと爽快なメンソールが広がり、1本で2つの味わいを楽しむことができます。

同社のポートフォリオ・マーケティング・ディレクターであるダニエル・セヴシック氏によると、加熱式たばこ市場においてカプセル入りメンソールは「味わいの変化を楽しめる」と多くのユーザーから好評を得ており、需要が高い傾向にあるとのこと。

今回の新製品が追加されることで、SENTIAのラインアップは全18銘柄へと拡充されました。

■ 3月2日発売 4月より価格改定も

「センティア パープル カプセル」は、販売店舗によって発売日が異なります。

全国4店舗のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋）では3月2日より、IQOSオンラインストアでは3月4日より、全国のIQOSショップ、IQOSコーナーでは3月21日より、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店にて4月6日より取り扱い開始。

価格は20本入りで530円（税込）ですが、4月1日以降は570円（税込）に変更される予定となっています。

また、3月4日からは、会員特典プログラム「IQOSPHERE（アイコスフィア）」にて、ポイントを使った「抽選・交換プログラム」もスタート。30ポイントで新製品1パックが当たる抽選や、900ポイントで必ずもらえる交換プログラムが用意されています。

