【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 3ー0 VC長野トライデンツ（2月28日・男子第15節）【映像】宮浦健人、目が腫れ上がった様子男子バレーで、ファン注目のエースが顔面に強打を食らって途中交代。「目が痛々しい」と腫れ上がる右目を心配する声があがる中、試合後にアイシング姿で登場して笑顔でコメントすると、後輩にいじられ会場が安堵と笑いに包まれる一幕があった。2月28日に大同生命SVリーグ男子の第15節が行われ、ウルフ