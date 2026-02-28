女優の広瀬すず（27歳）が、2月28日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。李相日監督と妻夫木聡と3人で食事に行ったと話し「濃厚な時間を過ごさせてもらえたな」と語った。広瀬が近況として第68回ブルーリボン賞で主演女優賞を頂いたと切り出し、「すごく嬉しいですね。しかもブルーリボン賞は主演の女優さん、そして男優賞を頂いている2人、主演の2人が次の年の司会をやる、みたいな。去年獲られた