映画監督の浜崎慎治容疑者がきのう（25日）夜、東京・世田谷区で車の運転中に事故を起こし、酒気帯び運転の疑いで警視庁に現行犯逮捕されたことが分かりました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、映画監督の浜崎慎治容疑者（49）です。捜査関係者によりますと、きのう午後11時半すぎ、世田谷区・等々力の路上で「タクシーとポルシェの交通事故」と110番通報があり、警察官が駆け付けたところ、浜崎容疑者の運転するポル