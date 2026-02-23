Ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ50¥¥í¤Î»³Æ»¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¡±Ñ¹ñ¿Í½÷À¤¬µß¤Ã¤¿¡Ö»ÒÇ¤ÈÌîÄ»¤ÎÌ¿¡×¡¡¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É
ÌîÄ»¤¬À¸Â©¤¹¤ë»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÒÇ¤òÈ¯¸«
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
2025Ç¯11·î¤«¤é3¥õ·î¤Î´Ö¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÆîÅç¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÎÎ¹¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿±Ñ¹ñ¿Í½÷À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¡ÖÍ§¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Katie Evans¤µ¤ó¤Ï¡¢¥±ー¥×¡¦¥ì¥¤¥ó¥¬¤«¤é¥Ö¥é¥Õ¤Þ¤Ç¤Î¡ÖTe Araroa¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥¯¡¦¥µ¥à¥Êー¤«¤é¥¢ー¥µー¥º¡¦¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥¯¡¦¥µ¥à¥Êー¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ï¥¯¥é¥¤¥¹¥È¥Á¥ãー¥Á¤ÎËÌÀ¾100km¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ÊÈòÆñ½ê¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÊÝÁ´¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸ø±à¤Ï¥«¥ó¥¿¥Ù¥êーÃÏ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¿¹ÎÓ¿¢À¸¤¬¸«¤é¤ì¡¢µ®½Å¤ÊÄ»¤¿¤Á¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÌîÎÉÇ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä»¤¿¤Á¤ÏÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Katie¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥à¥Êー¸Ð¤Î¶á¤¯¤ÎÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë´ÝÂÀ¤Î¾å¤Ë¡¢¹õ¤¤»ÒÇ¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ¶á¤Å¤¯¤È¡¢»ÒÇ¤Ï´ÝÂÀ¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶±¤¨¤Æ¤¤¤Æ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ãー¥Ë¥ãーÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·Èà½÷¤¬¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢»ÒÇ¤Ï¾®Æ»¤ò¶î¤±²¼¤ê¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ50¥¥íÊâ¤¯
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ö10Ê¬¤Û¤ÉÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢ÊÌ¤Î´ÝÂÀ¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥¿¥ª¥ë¤Ç´¬¤¤¤ÆÊú¤¾å¤²¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÊìÇ¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«40Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÉ¿å¥º¥Ü¥ó¤ËÊñ¤ó¤À»ÒÇ¤ò»³¾®²°¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÇ¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤ÏÊá¿©Æ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÄ»Îà¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¡£
Katie¤µ¤ó¤È»ÒÇ¤¬»³¾®²°¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë3¿Í¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÒÇ¤Ï¤«¤Ê¤êÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ç¡¢Ê´¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¿å¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Æ°û¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¥èー¥°¥ë¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¡¢´î¤ó¤ÇçÓ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¢¤È¥Úー¥¹¥È¾õ¤ËÍÏ¤«¤·¤¿Ê´¥ß¥ë¥¯¤ò¾¯¤·¿©¤Ù¤ÆËþÂ¤·¤¿¤Î¤«¡¢»ÒÇ¤ÏÈà½÷¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¾ì½ê¤«¤é¥¢ー¥µー¥º¡¦¥Ñ¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ50¥¥í¤â±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2ÆüÈ¾¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»³¾®²°¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ç»ÒÇ¤ò¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Katie¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤òBluff¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤ÎºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¼°Ì¾¤ÏLady Bluff¤Ç¤¹¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯¤³¤Î¥È¥ì¥¤¥ë»²²Ã¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎSNS¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë»ÒÇ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Katie¤µ¤ó¤â¤Û¤Ã¤È°ì°Â¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ÒÇ¤Ï¥¯¥é¥¤¥¹¥È¥Á¥ãー¥Á¤Ë¤¢¤ëÇ¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹¬¤¤¡¢¤¢¤ë¤´É×ÉØ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¤ò°ú¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÌîÎÉÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Lady Bluff¤¬ºÇ¹â¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤À¤±¤Î¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Èà½÷¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤ÎÉ×ÉØ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏLady Bluff¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ã°å¤ØÉÕ¤Åº¤¤¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¡¢µîÀª¡¦¶îÃî¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¹¤Æ¤¤Ê²È¤È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À¸³è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Katie¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ë¤âÇ¤Ë¤â¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¯¹¬¤»¤Ê¡ÖÎ¹¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§Tramper takes feral kitten on 50km trek from endangered bird habitat