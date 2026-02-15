きのう午後9時半ごろ、北九州市八幡東区西本町にあるマンションの敷地内で「男性が血を流して倒れている」と住人から通報がありました。倒れていたのは、このマンションに住む小学6年の男子児童（12）で、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。男子児童はマンション18階の共用部分から転落したとみられ、警察が当時の状況を詳しく調べています。