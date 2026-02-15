JR西日本は15日、福知山線北伊丹（兵庫県伊丹市）―川西池田（同県川西市）間の踏切で14日早朝、遮断機が下りず、警報機も鳴らないまま電車6本が通過していたと発表した。通行人や車両との接触はなかった。電車の接近を検知する踏切などの設備に不具合が見つかったといい、詳しい原因を調べている。14日午前6時20分ごろ、上り普通電車が通過する手前で運転士が踏切を横断する人影に気付き、非常停止。同社が調べたところ、14日