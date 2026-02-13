【カルストンライトオ】 2026年10月 発売予定 価格：26,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ファット・カンパニーより、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「カルストンライトオ」。こちらは、Cygamesが運営する育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「カルストンライトオ」を