年々、上がり続けている初任給。背景には何があるのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、EVeMの滝川麻衣子氏と考える。【映像】年々、右肩上がり…新卒者の賃金の推移（男女別）家電量販店大手のノジマが12日、2026年度入社の新卒社員の初任給を、最高で40万円に引き上げると発表した。賞与の支給は年4回から2回に変更になるが、毎月の手取り額を増やし、業績に応じてベースアップを実施する