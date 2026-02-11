北海道・江別市でカメラが捉えたのは、反対車線を走行する危険な逆走車です。逆走車がスピードを落とし、間一髪トラックとの正面衝突は免れました。しかし、道路周辺は一面の雪。中央分離帯にはポールが並び、逃げ場はありません。そこで、逆走車がとった行動は、ポールの間を抜けることをトライ。ところが、雪の影響かスリップ。一度は失敗します。バックして、再び挑戦。目撃者の目の前で、正常な車線へと戻ることができました。