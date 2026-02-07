クルミを使った焼き菓子「クルミッ子」で知られる鎌倉紅谷（神奈川県鎌倉市）が2月4日、公式Xを更新。3月4日、日本橋三越本店の地下1階に常設店を開店すると発表しました。催事などでの取り扱いはありましたが、顧客から常設店を要望する声が多く、出店を決めたといいます。【写真】行列のできる人気商品「クルミッ子」同社の社長、有井宏太郎さんも自身の公式Xで「父の代からの諸国銘菓コーナー『菓遊庵』でのお取り扱いを中