ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで行われ、世界的歌手のマライア・キャリー(56)が登場した。白いドレスをまとって登場したキャリーは、イタリア国民に愛される名曲「Nel blu dipinto di blu(青く塗られた青の中で)」とイタリア語で高らかに歌い上げた。伸びやかな高音を会場に響かせ、観客から割れんばかりの拍手と歓声が送られた。キャリーが冬季五輪の開会式に出