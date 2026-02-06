アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）のヒロインたちの魅力を描いた新作アニメ『ONE PIECE HEROINES』が、2026年7月5日午後11時15分よりフジテレビ系にて放送されることが決定した。【画像】ショーパン＆ツインテール姿のナミ！『ONE PIECE HEROINES』の設定画同作の原作は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』で、その中の1編「episode : NAMI」をアニメ化。『ONE PIECE』に登場する女