阪神・近本光司外野手（３１）と大山悠輔内野手（３１）が、同級生対談を行った。ともにドラフト１位で入団し、今やチームの看板選手となった２人。プロ野球選手として中堅に差しかかり?３０代の世界観?について語り合った。◇◇「３０代」というテーマを中心に、２人の思いに迫った。後輩には１０歳以上、年の離れた若手もいる。大山は「百崎と話していたんですけど、僕がプロ１年目ぐらいの時に、彼は小学生だったみ