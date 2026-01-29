フレグランスブランド「タンバリンズ（TAMBURINS）」が2月4日、大丸神戸店をオープンする。昨年、東京・渋谷に出店した2店舗に続く新店で、神戸には初進出となる。【画像をもっと見る】 同店は、大丸神戸店1階に位置し、ブランドを代表する香りカモをはじめ、優雅な夕焼けの光の中にあるバラの香りを込めたイブニンググロウ、子犬の夢で広がる無限の想像を表現した香りサンシャインなど、シグネチャーとなる香りを、パフュ