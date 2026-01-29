「タンバリンズ」が大丸神戸店をオープン　ミニサイズのパフュームがもらえる限定プロモーションも

フレグランスブランド「タンバリンズ（TAMBURINS）」が2月4日、大丸神戸店をオープンする。昨年、東京・渋谷に出店した2店舗に続く新店で、神戸には初進出となる。

同店は、大丸神戸店1階に位置し、ブランドを代表する香りカモをはじめ、優雅な夕焼けの光の中にあるバラの香りを込めたイブニンググロウ、子犬の夢で広がる無限の想像を表現した香りサンシャインなど、シグネチャーとなる香りを、パフューム、シェル パフューム ハンド、ザ エッグ リップ バーム、パフューム バームなどを揃える。

オープンを記念し2月4〜11日は、公式LINEアカウントをフォローして来店した人を対象に、フレグランスの2mLサイズが配布するなどを展開。さらに、クリームタイプのフレグランス「シェル パフューム ハンド（Shell Perfume Hand）」の15mLサイズを、3月4日まで大丸神戸店限定で展開する。

◾️TUMBURINS 大丸神戸店

営業時間：10:00-20:00

所在地：兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸店 1F

