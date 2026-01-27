資生堂の前社長でシニアアドバイザーを務めていた魚谷雅彦氏が、契約終了のため2025年12月31日付で退任した。【画像をもっと見る】退任の理由について、資生堂は「魚谷に委託していた財界・渉外活動等の役割について、社内における担当体制が整ったことで契約終了となり退任」としている。今後、同社の経営に関与する予定はないという。魚谷氏は、1977年に同志社大学文学部英文学科を卒業後、ライオン歯磨（現ライオン）に入