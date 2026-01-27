東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、東京地裁（中尾佳久裁判長）は22日、大会組織委員会元理事側への贈賄罪に問われた出版大手「KADOKAWA」（東京都千代田区）の角川歴彦（かどかわ・つぐひこ）KADOKAWA前会長（82）に対し、懲役2年6月、執行猶予4年（求刑・懲役3年）の判決を言い渡した。実質的な経営トップとして贈賄を主導したとする検察側に対し、前会長は全面無罪を主張していたが、判決はこれを退けた。角川氏は記者