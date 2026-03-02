映画配給会社「株式会社アニメック」の設立が3月2日、KADOKAWAとアニプレックスから発表されました。両社の共同出資により設立されたもので、アニメ映画の配給営業および配給宣伝に特化した新会社として始動します。これにより、アニメ作品の劇場展開のさらなる強化が図られます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】社名の「ANIMEC（アニメック）」は、「Anime」と「Cinema」を掛け合わせた造語です。アニメ映