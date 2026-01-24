「30年に1度程度の顕著な少雨」 今後１か月程度もまとまった降水ない見込み 気象庁、消防庁、林野庁は、東日本の太平洋側や西日本の広い範囲で全国的な少雨で乾燥しているとして、山火事など林野火災への警戒を呼びかけています。 一部の地域では「30年に一度」の極端な少雨となっており、今後1か月程度もまとまった降水が見込めないことから、屋外での火の取り扱いに十分注意が必要です。降水量「0ミリ」の地点も 今後も冬型継