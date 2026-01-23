毎日放送（MBS）が、22日に放送した内容が不適切だったとして、22、23日と連日謝罪する異例の事態になった。22日の情報番組「よんチャンTV」（月曜〜金曜後3・40）の中で、23日の衆議院解散に向けた特集を組んだ。その中でジャーナリスト・武田一顕氏に取材し、各政党の公約から「強くてこわい日本」「優しくて穏やかな日本」に政党を分類する一幕があった。番組の最後に、河田直也アナウンサーが「ここで訂正とお詫びです。