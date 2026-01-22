覚醒剤取締法違反（使用）で逮捕、起訴されていた女性（５１）に対し、福岡地裁（岡本康博裁判官）は２１日、福岡県警による職務質問の違法性を認め、無罪（求刑・懲役３年６月）を言い渡した。判決では、県警が女性を逮捕する前の昨年２月に福岡市内で行った職務質問について、嫌疑を示す事情がない中で、ドアを開けた状態でトイレを利用させたことを「任意捜査で許容される限度を超えていた」として違法性を認定した。また