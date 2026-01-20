『マンガ大賞2026』のノミネート作品が発表され、『魔男のイチ』や『サンキューピッチ』など12作品が選ばれました。書店員をはじめとするさまざまな職業のマンガ好きによって選ばれる『マンガ大賞』。これまでの大賞作品には、『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人さん、作画：アベツカサさん）や、『ブルーピリオド』（山口つばささん）などが選ばれており、アニメ化や映画化されるなど注目されています。19回目となる今回は、20