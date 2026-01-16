セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「町中華」をテーマにした新商品8種類を1月20日から順次、発売します。【写真】“町中華のカレー”がついにコンビニに降臨！油淋鶏、かに玉…全8種をチェック！新商品は、町中華で味わえるような中華だしの風味が効いた「鶏ガラスープの旨味（うまみ） 町中華のカレー」（429円、以下、税込み）、町中華の定番メニューである天津飯に、麻婆（マーボー）豆腐をかけた「麻婆