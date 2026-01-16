セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「町中華」をテーマにした新商品8種類を1月20日から順次、発売します。

【写真】“町中華のカレー”がついにコンビニに降臨！ 油淋鶏、かに玉…全8種をチェック！

新商品は、町中華で味わえるような中華だしの風味が効いた「鶏ガラスープの旨味（うまみ） 町中華のカレー」（429円、以下、税込み）、町中華の定番メニューである天津飯に、麻婆（マーボー）豆腐をかけた「麻婆天津飯」（680円）、魚介、畜肉を煮込んだスープにこいくち醤油（しょうゆ）を加えた「町中華の醤油ラーメン」（464円）のほか、「海老マヨネーズとブロッコリー」（365円）、「シャキシャキ野菜と蒸し鶏ザーサイのサラダ」（278円）、「香味ねぎダレで味わう油淋鶏（ユーリンチー）」（321円）、「具材入りかに玉 醤油とろみあん仕立て」（386円）、「焼き餃子 5個入り」（321円）がラインアップ。

担当者は「町中華」について「どこか懐かしく、食べるとホッとできる存在だと感じています」といい、新商品については「そんな町中華の魅力を、忙しい毎日を送るお客様にも手軽に楽しんでいただきたいという思いから、レンジで温める弁当・カップ麺や、総菜・カップデリまで幅広いカテゴリーで商品を開発しました」と述懐。続けて、「鶏ガラスープのうまみや中華らしい炒め感、しっかりとしたボリューム感にこだわり、値ごろ感と食べ応えを両立したラインアップです。その日の気分やシーンに合わせて、選ぶ楽しさも感じていただければうれしいです」と話しています。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8％で表記しています。