セルヴォークから、心を揺さぶる特別なコレクションが登場します。2026年1月28日(水)に発売される「Celvoke×kansaï yamamotoコレクション」は、世界的デザイナー山本寛斎氏のスピリットと色彩美にインスパイアされた限定ライン。既成概念にとらわれない大胆さと、日本ならではの美意識が響き合い、内なる感性を解き放つような仕上がりに。美しさの定義は自分自身。そんなメッセージをそっと背中に添えてく