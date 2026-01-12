海岸での教育活動や清掃活動などを実施しているイギリスの団体「Beach Academy」が約150年前に漂着したと考えられるヴィクトリア朝時代の靴を数百足発見しました。Why 437 Victorian Leather Shoes Have Mysteriously Washed Up On A Beach | IFLSciencehttps://www.iflscience.com/hundreds-of-19th-century-black-leather-shoes-have-mysteriously-washed-up-on-a-beach-82031Hundreds of Mysterious Victorian-Era Shoes Are Wa