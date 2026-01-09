【ワシントン＝木瀬武】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は８日、米国での電気自動車（ＥＶ）事業や中国事業の再編で、２０２５年１０〜１２月期決算に７１億ドル（約１兆１０００億円）の費用を計上すると発表した。米国でのＥＶ生産・販売の見直しの費用は６０億ドル（約９４００億円）で、計画変更に伴う減損や取引先に支払うキャンセル料などが含まれる。ＧＭは２５年７〜９月期にもＥＶ関連で１６億ドルの減損損