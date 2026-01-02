日中の摩擦が高まる中で、円は下振れリスクに直面しているとの指摘が出ている。中国は本日、日本のジクロロシランに対し反ダンピング調査を開始したと発表した。ジクロロシランは半導体や太陽電池材料の製造で使用される重要な原料ガス。 日中の関係悪化が続けば、さらなる貿易制限が経済活動を阻害し、日銀の利上げペースを鈍らせる可能性があるためだという。 中国が軍事転用の可能性がある対日輸出に管理を課