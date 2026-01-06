札幌・中央署は6日、男児ら4人の性的な姿を撮影したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）と児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで、北海道八雲町会計年度任用職員の保育士工藤紅樹容疑者（25）＝八雲町＝を再逮捕した。黙秘している。再逮捕容疑は2023年10月14日〜24年10月14日、渡島地方の施設内や公園で、いずれも10歳未満の男児3人と女児1人の性的な姿をスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した疑い。