漫画家の田辺洋一郎氏が5日、公式Xを更新。自身が投稿し「AIセクハラ」などと物議を醸していた加工写真について「私の配慮に欠けた投稿により、皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。田辺氏は今月3日、自身のXにSTU48メンバーの写真を加工した画像を投稿。物議を醸し、5日に「先日の不適切な投稿に関しましてこの度は、私の配慮に欠けた投稿により、皆様に不快な思いをさせてしま