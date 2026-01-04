鹿児島県鹿屋市輝北町で4日、乗用車同士が正面衝突し、男女5人が救急搬送されました。 鹿屋警察署によりますと、4日午後3時半すぎ、鹿屋市輝北町の諏訪大橋で、乗用車同士が正面衝突しました。 この事故で、双方の車に乗っていた男女あわせて5人が病院に搬送されました。 現場は事故処理のため、一時通行止めとなりました。 ・ ・ ・