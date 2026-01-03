株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』は、首都圏の「敷金・礼金」の最新動向を調査しました。それによると、全賃料帯で「敷金0」物件の割合が増加しており、特に賃貸料が「10万円以上15万円未満」の物件ではこの2年で12.6ポイント増加し、4割強であることがわかりました。【グラフ】首都圏の敷金0物件シェア推移を見る調査は、2018年1月〜2025年10月の期間に同サービスに掲載され