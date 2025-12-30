「LUMIX TZ99」は、2025年2月に発売された、1/2.3型MOSセンサーを搭載するレンズ一体型デジタルカメラである。 特長はフラットタイプのコンパクトなデザインと、35mm換算で24-720mm相当となる光学30倍ズームレンズを固定搭載している点だ。かつて1ジャンルを築いた、薄型ボディ＋高倍率ズームレンズの製品の2025年版ともいえる。 外観・仕様・装備 レンズ収納時の外形寸法は約112.0×67.8×43.1mmで、