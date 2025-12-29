埼玉県内の東北道で、乗用車が道路上にいた男性をはねる事故があり、男性は死亡しました。この影響で、東北道下りは岩槻インターチェンジと久喜白岡ジャンクションの間で、通行止めになっています。【映像】現場周辺の様子警察によりますと、午前4時半ごろ、東北道下りの蓮田サービスエリア付近で「車と歩行者の交通事故」通報が入りました。60歳の男性が運転する乗用車が20代から30代ぐらいの男性をはねたということで、男