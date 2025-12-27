今年、J3・高知ユナイテッドSCが高校生にたくさんの興奮や感動を与え、高知県で新しい「J」の歴史が始まりました。サッカー熱高まる高知県において、第104回全国高校サッカー選手権大会出場の切符をつかんだのは高知高校です。2大会連続20回目の出場となる同大会で、12月31日の大晦日に行われる2回戦から登場し、NACK5スタジアム大宮で埼玉県代表・昌平高校と対戦します。今回は、その高知高校の応援したい5つのポイントをご紹介し