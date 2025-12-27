議員宿舎からまもなく引っ越し課題は「情報収集」現在は東京・赤坂の衆議院議員宿舎で暮らす高市早苗首相。年末にはいよいよ首相官邸のすぐ横に位置する首相公邸へ引っ越す予定だ。 高市首相はこれまで、海外出張や国会日程が続いているため時間が取れない状況だとして、「一連の日程が落ち着いたら、なんとか引っ越ししたい」と話していた。 官邸は海外の首脳や要人などとの面会や会議を行う「職場」であるのに対して